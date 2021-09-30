МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Сибур" вышел из уставного капитала инжиниринговой компании "Нипигаз, следует из материалов "Сибура".

До этого момента доля нефтегазохимической компании в "Нипигазе" составляла 43,55% в уставном капитале и 50% голосующих акций.

Ранее сообщалось, что акционеры "Сибура" на общем собрании 16 сентября одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, часть из этих средств будет выплачена в виде акций "Нипигаза", который "Сибур" планировал выделить из структуры группы в пользу действующих акционеров.

"Нипигаз" - лидер российского рынка промышленного инжиниринга и строительства. Компания осуществляет управление проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка, участвует в реализации крупнейших инвестиционных проектов России.