ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Франции заморозит тарифы на газ до апреля 2022 года ввиду ожидающегося в октябре подорожания энергоносителей. Об этом премьер-министр страны Жан Кастекс сообщил в четверг в эфире телеканала TF1.

"Повышения цен на газ больше не будет", - заверил он. По его словам, после апреля расценки должны пойти вниз.

Премьер объявил о возможном пересмотре в сторону увеличения специальных ваучеров на оплату электроэнергии, которые правительство выделяет домашним хозяйствам. "Если мер по заморозке окажется недостаточно", - уточнил глава кабинета министров.

По оценке европейских экспертов, пиковые цены на газ в Европе стали следствием совпадения целого ряда факторов. Восстанавливающаяся после пандемии экономика Евросоюза требует больше энергоресурсов, чем в 2020 году. Для компенсации нехватки энергии страны сообщества начали более активно использовать газ. Дополнительных источников для его поставок в ЕС на данный момент нет: европейские производители (Нидерланды, Великобритания и Норвегия) уже достигли пика выработки. Поставщики сжиженного природного газа, в том числе американские, продают его в Азию, где цены выше.