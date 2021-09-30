Дорожные карты развития маршрутов с КНР и Казахстаном разработают для проекта "Меридиана"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сквозные дорожные карты по развитию международных маршрутов от границы с Китаем по территории Казахстана и РФ разработают для реализации проекта по созданию частной трассы "Меридиан". Об этом сообщается на сайте кабмина РФ по итогам встречи вице-премьера Марата Хуснуллина с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"По инициативе Марата Хуснуллина в ходе встречи было принято решение подготовить сквозные дорожные карты по развитию международных маршрутов от границы с Китаем по территории Казахстана до пунктов пропуска Сагарчин и Маштаково и далее по территории Российской Федерации, а также совместно обратиться к китайской стороне для обсуждения планов развития и планирования трафика", - говорится в сообщении.

Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба, добавил, что в рамках второго этапа развития международного коридора "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) рассматривается возможность создания трассы "Меридиан", ориентированной на транзитные международные грузоперевозки от границы с Казахстаном до границы с Белоруссией.

"Данный проект обеспечит направление грузопотока через ключевые пункты пропуска на российско-казахстанской государственной границе - Маштаково и Сагарчин. При этом важно обеспечить бесшовную логистику не только на данном участке, но и на границе с Китайской Народной Республикой, в том числе в части обмена разрешениями на проезд грузовых транспортных средств, зарегистрированных на территориях стран прохождения маршрута, на всем его протяжении", - отметил вице-премьер.

О проекте

Первая в России частная трасса "Меридиан" должна пройти по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Ожидается, что она станет частью маршрута "Меридиан" протяженностью 8 445 км, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию, длина российского отрезка составит более 2 000 км. Дорога будет полностью платной.

По сути "Меридиан" является альтернативой международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" (ЕЗК, входят М-11, ЦКАД и М-12), но ориентированной на транзитные перевозки, тогда как ЕЗК - на внутрироссийские.

Планировалось, что строительство трассы завершится в 2024 году. Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 600 млрд рублей.