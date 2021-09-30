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Директор ФСВТС считает, что РФ в перспективе займет 10% мирового рынка беспилотников

По мнению Дмитрия Шугаева, Россия в ближайшем времени станет крупным игроком на мировом рынке военных беспилотников

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия намерена занять в среднесрочной перспективе 10% мирового рынка военных беспилотников. Об этом в четверг в эфире телеканала "Звезда" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В среднесрочной перспективе 10% займем", - сказал он.

Как отметил глава ФСВТС, Россия в ближайшем времени станет крупным игроком на мировом рынке военных беспилотников. "Не за горами то время, когда мы потесним основных конкурентов в этой области - США, Израиль, Турцию", - отметил Шугаев.

По его словам, развитие российской беспилотной авиации продолжается. "Конструкторы на месте не сидят, конструкторская мысль работает. Есть что предложить в ближайшей перспективе", - подытожил он.

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