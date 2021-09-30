Беглов: налоги от переезда "Газпрома" в Петербург пойдут на развитие метрополитена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Налоговые средства от переезда в Петербург штаб-квартиры "Газпрома" планируется направить на строительство новых станций метрополитена. Об этом в эфире телеканала "78" сказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Я хотел бы проинформировать жителей нашего города, что прежде всего дополнительные средства от "Газпрома", будут направляться на строительство новых станций метрополитена. Сейчас мы завершаем необходимые организационные мероприятия. (…) С учетом ежегодных поступлений от "Газпрома" увеличим ежегодное финансирование метро до 50 млрд рублей. Это позволит в 2024 году открыть три станции: "Казаковская", "Путиловская" и "Горный институт", - сказал глава города.

Как ранее сообщалось, переезд в город штаб-квартиры "Газпрома", который завершится в этом году, будет ежегодно давать налоговые поступления в размере 40 млрд рублей ежегодно.

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. Планируется, что она станет единственным поставщиком и генподрядчиком при строительстве метрополитена Петербурга.