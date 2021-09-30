Молодежные, творческие и народные форумы пройдут в Заполярье благодаря гранту президента

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Молодежные, творческие и народные фестивали и форумы организуют в Мурманской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в четверг в региональном министерстве культуры.

"Одиннадцать проектов из Мурманской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма грантов составила более 12 млн рублей", - говорится в сообщении Минкультуры.

В ведомстве отметили, что в число победителей вошли заполярный офицерский бал "Сияние Арктики", международный фестиваль "Инверсия", разговорное шоу "Студия 4", фестивальные дни "Птица Баренц" - "(Без)граничное состояние: развитие малых территорий", дни саамской и поморской культуры "Северное единство", документальный фильм "Кольская губа", литературный сборник "Однажды сказанное вслух", молодежный экофорум "Гиперборея-Ковдор. Без пересадки", серия мастер-классов по созданию граффити "Стрит-арт перезагрузка", этнокультурный фестиваль "Лабиринт-gallery" и цикл семейных творческих мероприятий "Семейный лад".

"Все инициативы планируется реализовать в 2021-2022 годах. С подробным описанием проектов можно ознакомиться на сайте конкурса", - добавили в министерстве.

Президентский фонд культурных инициатив образован в мае 2021 года. Ранее о его создании в послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин. Фонд может поддерживать инициативы муниципальных учреждений, коммерческих организаций и тех деятелей культуры, которые официально выступают в статусе индивидуальных предпринимателей.