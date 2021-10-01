В Москве пройдет финал Международного чемпионата по программированию ICPC

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC пройдет в Москве с 1 по 6 октября. Для участия в соревнованиях в столицу приедут более 350 программистов из 42 стран, сообщили в пресс-службе чемпионата.

"С 1 по 6 октября Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке Министерства цифрового развития, Министерства образования, правительства Москвы, а также компаний-партнеров примет старейшее и самое престижное из командных ИТ-соревнований мира - финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. На финал ICPC в Москве приедут более 350 программистов в составе более 100 команд, которые представят 42 страны", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, сразу 15 команд будут представлять Россию на чемпионате. "Хотел бы особо отметить, что пять из них из Москвы, три университета из Санкт-Петербурга, две команды из Казани. Еще пять команд представлены регионами - это Самара, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград и Ижевск. Так что у нас широкая география", - отметил он.

В отборочных этапах чемпионата уже приняли участие почти 60 тыс. молодых программистов из 104 стран мира, при том что только около 1% сильнейших вышли в финал. Теперь в рамках заключительного этапа им предстоит в составе команд из трех человек в течение пяти часов искать решения для восьми-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно быть написано в виде кода на одном из языков программирования. Победителем станет команда, справившаяся с максимальным количеством заданий в рамках установленного времени.

"Для нас большая честь принять в Москве лучших молодых программистов из разных стран, которые в будущем обещают стать лидерами мировой ИТ-индустрии. Мы надеемся, что в этом году среди победителей будут и российские команды. По результатам прошлых соревнований они выиграли наибольшее число медалей - 75, 33 из которых золотые", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Не только соревнования, но и деловая программа

Параллельно с соревнованиями 1 и 2 октября также будет проходить открытая деловая программа, в рамках которой выступят представители российских и зарубежных ИТ-компаний. Главными темами для обсуждения на дискуссиях и паблик-токах станут запуск и продвижение стартапов, карьерные возможности ИТ-специалистов и выпускников вузов, а также развитие навыков soft skills для программистов.

Организационный комитет чемпионата возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним в комитет входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители разных министерств. Финал ICPC в Москве проходит с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.