Центральная почтовая таможня начнет работу с 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центральная почтовая таможня в пятницу начинает работу, сообщает ведомство.

С 1 октября 2021 года Московская таможня меняет свое название на Центральную почтовую таможню (ЦПТ) и переходит в непосредственное подчинение ФТС России. Начальник ЦПТ - генерал-майор таможенной службы Алексей Накрошаев.

Основным направлением деятельности ЦПТ станет таможенное оформление и таможенный контроль международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс грузов. В рамках создания структуры новой таможни образованы три таможенных поста - Международный почтамт, Выставочный и Дипломатический.

Следующим этапом, с февраля 2022 года, предусмотрено присоединение таможенных постов в других регионах России.