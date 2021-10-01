{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центральная почтовая таможня начнет работу с 1 октября

Следующим этапом предусмотрено присоединение таможенных постов в других регионах России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центральная почтовая таможня в пятницу начинает работу, сообщает ведомство.

С 1 октября 2021 года Московская таможня меняет свое название на Центральную почтовую таможню (ЦПТ) и переходит в непосредственное подчинение ФТС России. Начальник ЦПТ - генерал-майор таможенной службы Алексей Накрошаев.

Основным направлением деятельности ЦПТ станет таможенное оформление и таможенный контроль международных почтовых отправлений (МПО) и экспресс грузов. В рамках создания структуры новой таможни образованы три таможенных поста - Международный почтамт, Выставочный и Дипломатический.

Следующим этапом, с февраля 2022 года, предусмотрено присоединение таможенных постов в других регионах России.

Теги
Россия
Парламент Южной Осетии намерен обратиться в Госдуму и Совфед из-за очередей на границе
Для проезда машин с югоосетинскими номерами на территорию России требуется оформлять их временный ввоз на определенный срок
Читать полностью