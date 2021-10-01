Москва на "Экспо" представит инсталляцию, опровергающую стереотипы о российской столице

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Москва на "Экспо-2020" в Дубае представит свою заявку на проведение всемирной выставки в 2030 году, в ходе которой продемонстрирует и опровергнет основные стереотипы иностранцев о столице России, сообщили ТАСС в Минпромторге.

"В рамках экспозиции российского павильона на "Экспо-2020" в Дубае Москва представляет свою заявку на право проведения аналогичной всемирной выставки в 2030 году. Центральным элементом экспозиции Москвы является инсталляция, демонстрирующая семь стереотипов о российской столице в глазах иностранцев", - сообщили в министерстве.

На инсталляции посетители смогут выбрать тезис и увидеть на экране анимационный ролик, описывающий реальную ситуацию. Центральными героями роликов являются туристы, которые приехали в город с разных континентов и познакомились с современной Москвой. "Основная задача инсталляции - показать современную инфраструктуру Москвы, ее культурную жизнь, гостеприимство, ее опыт успешного проведения масштабных событий и умение сохранить их наследие, а также готовность на высоком уровне провести у себя "Экспо" в 2030 году", - уточнили в Минпромторге.

Россия первой официально подала заявку на проведение "Экспо-2030" в апреле. В июне стало известно о подаче заявки южнокорейским Пусаном. Остальные страны могут заявить о своей кандидатуре до 29 октября 2021 года. Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.