"Известия": налог на доходы от инвестиций в России для иностранцев могут снизить вдвое

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Налог на доход иностранных граждан от инвестиций в российский фондовый рынок может быть снижен с 30% до 13% для привлечения зарубежных инвесторов на биржу. Об этом сообщает газета "Известия" в пятницу со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

По словам Чебескова, вопрос о снижении налога на доходы от инвестиций в фондовый рынок России для иностранных граждан пока обсуждается. Также, как он отметил, важно решить вопрос с точки зрения идентификации доступа на российскую биржу для резидентов других стран. Сейчас вход на рынок РФ для иностранцев, том числе из стран ЕАЭС, затруднен, считает Чебесков.

Как пояснили газете в пресс-службе Минфина, инициатива направлена на стимулирование вхождения иностранцев на российский фондовый рынок. В Минфине также подтвердили газете, что вопрос упрощения идентификации иностранцев обсуждается с ЦБ РФ и участниками рынка.

По данным Мосбиржи, иностранные инвесторы-юрлица активно участвуют в торгах на российских площадках. Так, их доля в обороте на фондовом и срочном рынках составляет 48%.