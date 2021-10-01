"Известия": средняя ставка по потребительским кредитам за год выросла на 2,3 пункта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Средняя процентная ставка по потребительским кредитам в сентябре увеличилась на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года: показатель изменился с 10,1% до 12,4%, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни.ру".

В материале отмечается, что процентная ставка может расти на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 6,75%. На конец сентября 2021 года средняя максимальная ставка по потребительским займам составила 17,4%, уточняет газета со ссылкой на мониторинг маркетплейса. Наиболее дорогие кредиты зафиксированы в банке "Тинькофф", Совкомбанке, МКБ и МИБ, где процентные ставки могут достигать 20,9-25,7%, уточняет газета. Средняя минимальная ставка зафиксирована на уровне 9,2%.

По информации ЦБ РФ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде сентября 2021 года составила 6,15%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

На последнем заседании совета директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о возможном ее дальнейшем повышении. Следующее заседание по ставке запланировано на 22 октября.