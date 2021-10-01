Бизнес Москвы совместно с Роспотребнадзором проведет эксперимент по профилактике нарушений

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Несколько компаний в Москве в октябре примут участие в эксперименте по профилактике нарушений. Впоследствии он поможет предприятиям, руководствуясь предложенными рекомендациями для своей отрасли, стандартизировать работу по соблюдению антиковидных требований. Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.

"Мы вышли с инициативой к предпринимательскому сообществу - выстроить взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по превентивным мерам. От надзорного ведомства получено одобрение. То есть мы сейчас подбираем по одному объекту в каждой отрасли экономики в разных уголках Москвы и приходим на площадки вместе со специалистами Роспотребнадзора, чтобы они под видеозапись указали на все ошибки. Эти "мастер-классы" будут активно транслироваться в первую очередь в каждую отраслевую ассоциацию. Потом мы стандартизируем требования для каждого отраслевого объединения", - сказала она.

Те предприниматели, которые не дадут обратной связи о выполнении требований безопасности в условиях пандемии и не ужесточат их контроль, в будущем при проверках могут попасть под санкции, уточнила собеседница агентства.

Минеева добавила, что старт эксперимента запланирован на октябрь.