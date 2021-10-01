Более 100 тыс. раз предприниматели Москвы воспользовались онлайн-сервисами инвестпортала

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы более 100 тыс. раз с начала года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Инвестиционный портал Москвы - специализированный ресурс для предпринимателей, инструменты которого упрощают ведение инвестиционной деятельности в столице. За семь с половиной лет портал из информационной платформы превратился в единый электронный офис предпринимателя. Сегодня сервисами портала воспользовались 393,7 тыс. раз, 100 тыс. раз - только в этом году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова

При этом за весь 2020 год онлайн-сервисами воспользовались 95 тыс. раз.

"Это говорит об удобстве и простоте использования инструментов сайта и доверии со стороны инвесторов к экосистеме, создаваемой городом", - сказал Ефимов.

Развитием сервисов инвестиционного портала занимается столичный департамент информационных технологий. Самым популярным сервисом инвестпортала остается электронная запись на осмотр объекта торгов - пользователи могут, не выходя из дома, отправить заявку и осмотреть недвижимость в удобное время.

Еще один полезный и не менее популярный цифровой сервис - подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией.