Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 49,8 пункта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2021 года вырос до отметки в 49,8 пункта против 46,5 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Данные по индексу деловой активности за сентябрь свидетельствуют о четвертом подряд ежемесячном ухудшении условий работы в российском производственном секторе. Тем не менее, темпы снижения в целом были лишь незначительными, поскольку состояние сектора стабилизировалось на фоне возобновления роста производства и потребительского спроса", - отмечается в обзоре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.