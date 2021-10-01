Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в первом полугодии сократились на 11%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объемы сомнительных операций в российском банковском секторе в первом полугодии сократились на 11%, до 51 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.

"Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. Этот показатель составил 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года он достигал 57 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%)", - сообщил регулятор.

По данным ЦБ, объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, немногим превысив 13 млрд рублей.

Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в январе - июне 2021 года незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом.

"Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период 2020 года, формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%)", - отмечает регулятор.