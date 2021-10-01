В "Яндекс.Картах" появилась возможность строить маршруты для самокатов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Возможность строить маршруты для самокатов появилась в "Яндекс.Картах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

Не более 25 км/ч, в шлеме и с госномерами.

Не более 25 км/ч, в шлеме и с госномерами. Как в мире регулируют езду на электросамокатах

"В "Яндекс.Картах" появился новый вид транспорта - самокаты. Теперь можно строить для них маршруты и смотреть, сколько времени уйдет на дорогу. Также в "Картах" теперь есть аренда электросамокатов "Яндекс Go" - она пригодится тем, у кого нет своего, или решившим прокатиться спонтанно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что для поездок на самокате прокладываются специальные маршруты, ведущие только по велосипедным дорожкам и тротуарам, а также по возможности обходят лестницы. Уточняется, что маршруты подойдут для обычных и электрических самокатов.

Кроме того, в приложении "Яндекс.Карты" можно найти и арендовать самокаты "Яндекс Go". А перед первой поездкой на самокате приложение покажет правила управления и безопасного катания.