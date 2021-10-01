Роскомнадзор готов к исполнению закона о бесплатной трансляции телеканалов в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал нормативные правовые акты и готов к старту бесплатной трансляции телеканалов в Интернете. Однако дата вступления в силу этих актов будет определяться Минэкономразвития и Минюстом, сообщили ТАСС в ведомстве в пятницу.

"Роскомнадзор готов к реализации требований законодательства по трансляции всех общероссийских общедоступных телеканалов в интернете после принятия необходимых подзаконных актов", - сказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что дата вступления в силу нормативных актов определяется решением Министерства экономического развития и Министерства юстиции России в соответствии с законодательством, регулирующим сроки вступления в силу обязательных требований.

Закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого и второго мультиплекса вступил в силу 1 августа. Распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами, включенными в перечень Роскомнадзора. При этом обязанность транслировать телеканалы возлагается в том числе на такие сервисы, не осуществляющие стриминг.