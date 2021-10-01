МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - инвестирует 70 млрд рублей в первые пять лет проекта по маркировке товаров. Об этом говорится в сообщении оператора со ссылкой на председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

"За первые пять лет проекта ЦРПТ вложит в проект по маркировке товаров порядка 70 млрд рублей, общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд рублей. Это не просто деньги, которые тратятся на условные центры обработки данных или компьютеры, это совокупность самых разных затрат. Конечно, это и система, которая постоянно масштабируется", - отмечается в сообщении.

По словам Дубина, по мере подключения к системе маркировки различных товарных групп ЦРПТ перешел на высокий уровень клиентского сервиса, когда за всеми крупнейшими участниками закреплены персональные менеджеры. "При этом есть целый ряд вещей, которые мы делаем бесплатно. Например, мы не взимаем плату за предоставление кодов маркировки для лекарств дешевле 20 рублей, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. Кроме того, за собственные средства мы закупили и оснастили все медицинские учреждений России регистраторами выбытия лекарственных препаратов", - уточнил Дубин.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.