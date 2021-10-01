На программу инноваций и развития экономики из бюджета выделят 385,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 385,6 млрд рублей планируется выделить в 2022-2024 годы из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика", следует из паспорта госпрограммы, который опубликован в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Обновленный проект предполагает сокращение бюджетного финансирования госпрограммы более чем на 140 млрд рублей. Так, в 2022 году планируется выделить 123,5 млрд рублей, в 2023 году - 131,2 млрд рублей, в 2024 году - 131 млрд рублей.

Разработчики проекта расширили цели программы, добавив увеличение численности занятых в сфере МСП и ускорение технологического развития экономики РФ к заявленным ранее повышению эффективности госуправления и улучшениям в деловом климате и инвестиционной активности.

В отдельную подпрограмму предлагается вынести климатическую повестку, следует из документа. Она предполагает увеличение инвестиционной привлекательности компаний, раскрывающих углеродную отчетность и реализующих климатические проекты, разработку системы учета повышения энергоэффективности для оценивания экономии топливно-энергетических ресурсов, а также установление нулевой налоговой ставки до 2024 г. в отношении купонного дохода по устойчивым облигациям, включая "зеленые". В госпрограмме ставится задача достижения размещения устойчивых облигаций в секторе устойчивого развития Мосбиржи в объеме 400 млрд рублей до конца 2024 года.

Текущая редакция госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" предполагает выделение из бюджета в 2022 году 167,7 млрд рублей, в 2023 году - 182,8 млрд рублей, в 2024 году - 180,1 млрд рублей.