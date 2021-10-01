Минстрой разработал правила финансирования инфраструктуры из средств ФНБ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минстрой России разработал правила финансирования строительства, модернизации и реконструкции инфраструктурных объектов через Фонд содействия развития ЖКХ с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

"Проект постановления направлен на обеспечение комплексного развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Средства могут быть направлены на оплату расходов по закупке оборудования и материалов, проведению строительно-монтажных работ, инженерных изысканий, по подготовке и экспертизе проектно-сметной документации. Отмечается, что финансирование может быть использовано в случае, если такие расходы были с 1 декабря 2021 года.

Финансирование будет предоставляться в виде займов. "Заемщиками могут быть организации, владеющие объектами инфраструктуры на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, либо на основе договора аренды или концессионного соглашения, организации, создаваемые при участии фонда", - говорится в документе.

В документе также указано, что проект, под который может быть получено финансирование, должен соответствовать ряду требований. В частности, его стоимость должна быть не менее 100 млн рублей, а планируемое финансирование средств ФНБ не должно превышать 80% стоимости проекта. Срок займа при этом не может превышать 25 лет.

Проект постановления сейчас находится на стадии обсуждения.