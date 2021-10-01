Глава ОПЕК высказался против сокращения инвестиций в производство энергии из нефти и газа

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Мир в настоящее время не может позволить себе сокращения инвестиций в производство энергии из нефти и газа, особенно в свете последних энергокризисов в различных частях мира. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в интервью газете The Wall Street Journal.

"Энергетический кризис в Европе и других частях мира - это сигнал, что пора очнуться, - сказал он. - Все возвращается к вопросу инвестиций в энергетику на основе нефти и газа".

Баркиндо отметил, что особенно остро эта проблема стоит применительно к растущим потребностям в электроэнергии в странах развивающегося мира. "Никакой единственный источник энергии не сможет удовлетворить эти потребности", - продолжил он.

Баркиндо при этом указал, что на фоне внимания к проблемам изменения климата и развития альтернативных источников сформировался критический тренд по отношению к производству энергии из нефти и газа, однако разрушение данного сектора грозит привести к резкому росту цен на любую энергию. Баркиндо предположил, что данный вопрос может быть обсужден на климатическом саммите в Глазго в начале ноября. "Мы надеемся, что саммит в Глазго вновь выведет эти темы на первый план. Необходимо обсудить ситуацию вокруг климата и дефицита энергии", - добавил он.