BelkaCar станет многопрофильной технологической компанией

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Каршеринговая компания BelkaCar представила новую продуктовую стратегию, которая предполагает трансформацию оператора в многопрофильную технологическую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе BelkaCar.

"Компания BelkaCar представляет новую продуктовую стратегию компании, которая предполагает трансформацию от монопродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, способной закрывать значительно больший пул транспортных задач клиента", - отмечается в сообщении.

Наряду с базовой услугой каршеринга BelkaCar намерена активно развивать продуктовый юнит "Новая мобильность", который в настоящее время уже включает сервис подписки на автомобили и тестирование новых авто и опций в рамках BelkaTestTech. Второе направление - DATA-продукты, "созданные на основе анализа агрегированной информации об использовании сервиса". В пресс-службе компании отметили, что работы над данной группой продуктов уже ведутся, в закрытом режиме обсуждаются пилоты с потенциальными партнерами.

"Несмотря на то, что мы владеем и управляем большим автопарком, нас никогда нельзя было назвать исключительно транспортной компанией, так как значимость ИТ-системы у нас огромная. При этом за годы работы целый ряд технологических решений и идей выросли в полноценные ИТ-продукты, требующие самостоятельного развития. И текущая смена бизнес-модели - это логичное следствие развития компании", - заявила генеральный директор и основатель BelkaCar Лориана Сардар.

О компании

BelkaCar - российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 года. На сегодняшний день в сервисе доступно более 5,5 тыс. автомобилей. Выручка компании по итогам 2020 года составила 2,4 млрд рублей. В сервисе зарегистрировано более 1,5 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 31 млн. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Новороссийске, Анапе и Геленджике.