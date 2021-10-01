МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Сибур" начал процесс закрытия сделки с "Таиф" по объединению нефтехимических и энергетических предприятий, 4 октября разместит облигации на $3,024 млрд, за счет которых обеспечит свои обязательства по денежному возмещению во второй части сделки. Это следует из материалов "Сибура".

Так, компания разместит 4 октября 11 выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью около $3,024 млрд. Их сроки погашения составляют от 1 до 11 лет.

При этом книга заявок на облигации будет открыта с 18:00 до 19:00 по мск 1 октября, говорится в материалах.

Ранее "Сибур" и "Таиф" заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка пройдет в два этапа и будет закрыта в течение нескольких дней. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составить практически $27 млрд или около 2 трлн рублей.

Для завершения первого этапа "Сибур" выпустит около 384,44 млн новых акций (доля в 15%, которую получат действующие акционеры "Таиф" взамен на передачу контрольного пакета акций группы).

Второй же этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "Таифа" пакет акций компании. Обязательства "Сибура" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. После этого объединенная компания консолидирует 100% акций "Таифа".

О компаниях после объединения

Доли акционеров в новой объединенной компании распределятся следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры "Таиф" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.

Вклад "Таифа" обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в "Нижнекамскнефтехиме", 64% в "Казаньоргсинтезе" и 100% в ТГК-16.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 100 странах мира.

"Таиф" - головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 года доля группы в общем объеме производства в РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%.