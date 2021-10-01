Татарстан презентовал на Всемирной выставке "Экспо-2020" город Иннополис и IT-парк

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Татарстан представил свою экспозицию на открытии павильона России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии российского павильона на "Экспо-2020". Тема павильона - "Творческий разум: определяя будущее". Российскую неделю открывает экспозиция Татарстана", - сообщили в пресс-службе.

Ближайшие 10 дней на площадке Татарстана будут представлены наработки республики в вопросах информационных технологий: презентация Иннополиса, IT-парка. Кроме того, на дискуссиях будут представлены экспортно-ориентированные промышленные предприятия, состоится презентация туристического, медицинского, образовательного, культурного потенциала.

"Татарстан - передовой российский регион, занимающий лидирующие позиции по показателям экономического развития. По объему валового регионального продукта республика занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации. Три года подряд республика занимает 2-е место после Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России" - передает пресс-служба слова президента Татарстана Рустама Минниханова с открытия выставки.

Российскую Федерацию на церемонии открытия представили заместитель министра промышленности РФ Алексей Груздев, посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов, консул России в Дубае Олег Фомин и другие.

О павильоне России на "Экспо-2020"

Как передает пресс-служба руководства Татарстана, российский павильон на "Экспо-2020" в Дубае стал одним из самых масштабных. Он расположился в зоне "Мобильность". Тема российской экспозиции - "Творческий разум: определяя будущее".

Для гостей и участников Всемирной выставки "Экспо-2020" Россия подготовила более 60 мероприятий деловой и культурной программ.

В течение шести месяцев работы "Экспо-2020" в российском павильоне будут представлены лучшие национальные технические и креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, Коми, кавказских республик и других субъектов Российской Федерации. Главный посыл выставки - Россия открыта, инновационна, созидательна и может внести существенный вклад в развитие мира.