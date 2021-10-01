Хакеры весной украли криптовалюту у 6 тыс. пользователей платформы Coinbase

ТАСС, 1 октября. Хакеры этой весной украли криптовалюту по меньшей мере у 6 тыс. пользователей крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Копия соответствующего уведомления опубликована на сайте генпрокурора американского штата Калифорния.

"К сожалению, в период с марта по 20 мая 2021 года <...> по меньшей мере 6 тыс. клиентов Coinbase, включая вас, лишились средств на счете", - говорится в тексте сообщения, которое получили жертвы взлома.

Coinbase пока не установила, как именно злоумышленники получили доступ к данным входа этих пользователей. "[Но] мы не обнаружили признаков того, что эти сторонние организации получили эту информацию от самой Coinbase", - подчеркнуло руководство платформы. В заявлении отмечается, что в результате кибератаки хакерам могли стать известны имена, домашние адреса, даты рождения, IP-адреса, истории транзакций пользователей.

Криптобиржа пообещала возместить жертвам взлома украденные средства. "Некоторые клиенты уже получили компенсацию. Мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили сумму, равную утерянной", - заверили в компании.