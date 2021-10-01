Первая онлайн-платформа для молодых медийщиков появилась в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Презентация платформы для молодых медийщиков "Лаборатория медиа" состоялась в рамках V Всероссийского конгресса молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения. На ресурсе будут объединены все необходимые для молодых специалистов сервисы, сообщила ТАСС исполнительный директор "Лаборатории медиа" Анастасия Косенчук.

"Мы предоставляем несколько сервисов для молодых медийщиков на одном ресурсе. Важно отметить, что это платформа - единственная в своем роде, аналогов нет. На платформе уже представлена карта молодежных медиацентров России, не только студенческих - это все медиапроекты, которые есть у нас в стране. Впоследствии мы подключим работодателей, которые будут размещать вакансии, чтобы участники могли напрямую подать свое резюме и портфолио", - рассказала она.

По словам Косенчук, каждый участник, который зарегистрируется, сможет пройти курсы, разместить свое портфолио, которое будет храниться и дополняться, отметить на карте свой медиацентр, найти коллег в регионе, чтобы делать совместные проекты. Пользователи также смогут выбирать уровень развития в личном кабинете и повышать его по мере прохождения курсов и участия в проектах.

"На платформу будут подключены не только участники и работодатели, но и эксперты из индустрии. У нас в "Лаборатории медиа" большой пул экспертов, практикующих специалистов, которые через наши проекты, образовательные интенсивы и курсы будут взаимодействовать с участниками: давать обратную связь, делиться материалом, консультировать, организовывать встречи", - пояснили в "Лаборатории медиа".

Сейчас на платформе уже доступно несколько бесплатных курсов, которые можно пройти после регистрации. В ближайшее время также будут запущены совместные образовательные проекты со СМИ, холдингами и диджитал-агентствами.