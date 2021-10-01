В Дагестане ВТБ открыл первый в СКФО офис нового формата

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. ВТБ в Махачкале открыл первый в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) офис нового формата. Благодаря "умным" технологиям эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"ВТБ в рамках внедрения нового формата отделений в регионах открыл первый подобный офис в Северо-Кавказском федеральном округе - городе Махачкале Республики Дагестан. Благодаря "умным" технологиям эффективность работы такого офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными отделениями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что инновационный формат обслуживания позволит уменьшить время ожидания клиента на треть. Кроме того, в отделении сократится использование бумаги - более 50% всех документов будет оформляться в электронном виде.

"Отделение нового формата ориентировано на максимальное использование цифровых каналов и систем самообслуживания. Большинство стандартных действий по кредитам, вкладам, платежам, переводам и операциям с наличными посетитель cможет осуществлять самостоятельно через "ВТБ онлайн". Также для удобства клиентов банка в круглосуточном режиме доступны два банкомата", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в СКФО работают 26 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает 1,3 тысячи точек.