Эксперт: доходы оздоровительного туризма превысят показатель 2020 года почти на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Спрос на оздоровительный туризм в РФ в 2021 году вырос, заполняемость учреждений на юге России составляет 80-90%. Планируется, что объем доходов санаторно-курортной сферы превысит показатель 2020 года на 46% и составит 152 млрд рублей, сообщил ТАСС в кулуарах Международной туристской выставки EXPOTRAVEL 2021 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Оздоровительный туризм растет серьезно, особенно по сравнению с гостиничным сектором, заполняемость [санаториев] юга России - 80-90%. <...> По объему дохода до конца года выйдут на 152 млрд рублей - это чисто по санаторно-курортной сфере. Это около 90% по доходам от 2019 года, потому что был провал в 2020 году - 104 млрд рублей. Темпы восстановления санаторно-курортного комплекса выше, чем туристического", - сказал Барзыкин.

Барзыкин отметил, что рост оздоровительного туризма объясним, гостиничный сектор лишился нескольких сегментов потребителей, в том числе въездных туристов, в то время как санаторно-курортный сектор направлен на российских туристов. Также, по мнению вице-президента РСТ, сыграла свою роль система кешбэка, в которую вошли сертифицированные санатории.