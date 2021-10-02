Доходы от "золотой коллекции" "Ленфильма" будут делить поровну студия и Госфильмофонд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Доходы от "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм" будут получать в равной пропорции сама студия и Госфильмофонд. Об этом по итогам совещания по вопросам развития петербургской киноплощадки заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Участники совещания пришли к мнению, что "золотая коллекция" ленфильмовская, все доходы, которые будут получаться от "золотой коллекции", будут делиться в пропорции 50/50. Пятьдесят [процентов] - это будет "Ленфильм", и 50 [процентов] - это будет Госфильмофонд. Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть, чем гордиться, "Ленфильму" есть, чем гордиться. И я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня находятся в "золотой коллекции" "Ленфильма", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что на совещании генеральным директором студии была презентована стратегия развития "Ленфильма". "Она всеми поддержана, одобрена, всеми согласована. Мы видим, что уже начиная с 2022 года "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит, исполнено указание президента ровно это сделать", - констатировала она.

Голикова рассказала, что в стратегии отражена инфраструктурная составляющая, составляющие, связанные с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом. "И, конечно, я не могу не сказать о взаимодействии с городом, потому что киностудия интегрирована в город, это его неотъемлемая часть", - добавила она.

Киностудия с 2012 года ведет работу по возвращению прав на ее "золотую коллекцию". Она включает более тысячи фильмов, которые были сняты на "Ленфильме" до 1992 года, многие из них считаются классикой советского кинематографа.

История "Ленфильма" начинается с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы как "Чапаев", "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.