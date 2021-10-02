Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Об этом в субботу сообщил гендиректор предприятия Юрий Гусев.

"Принятие закона позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", - написал он на странице в "Фейсбуке". По его словам, закон позволит "создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять передачу технологий, а также привлекать прямые инвестиции, в том числе иностранные, с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники".

Верховная рада 13 июля приняла законопроект о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром" и преобразовании его в государственное акционерное общество. Планируется создать холдинг "Оборонительные системы Украины", объединяющий 65 предприятий, а также отдельный аэрокосмический холдинг.

Украина в 2017 году обязалась провести реформу "Укроборонпрома", которая предполагает создание профессионального и независимого наблюдательного совета, приватизацию или передачу в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в шесть холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляли, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.