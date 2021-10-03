Вице-президент ОАЭ и наследный принц Дубая посетили российский павильон на "Экспо-2020"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум посетили российский павильон на всемирной выставке "Экспо-2020", сообщили в воскресенье ТАСС в Минпромторге РФ.

"Его Высочество Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ, и Его Высочество шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц и председатель исполнительного совета Дубая, посетили павильон России 3 октября",- сказали в министерстве.

Павильон России открылся на проходящей в Дубае выставке "Экспо-2020" 1 октября. В нем представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми, Якутия, а также республики Северного Кавказа. За время проведения "Экспо-2020" российской стороной будет организовано 60 деловых и культурных мероприятий.

"Экспо-2020" - самая известная выставка в мире. Она проходит каждые пять лет в разных странах, место проведения каждый раз определяется голосованием Генассамблеи Международного бюро выставок. Впервые Всемирная выставка состоялась в 1851 году в Лондоне.

Традиционно к очередной "Экспо" каждая страна-участник готовит представление своих передовых достижений в области науки, культуры, промышленности и технологий. После выставки 1889 года Париж получил Эйфелеву башню, которая изначально предполагалась как вход на экспозицию. На одной из Всемирных выставок XX столетия был представлен и первый мобильный телефон. Нынешняя выставка должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее открытие было перенесено на октябрь 2021 года. При этом официальное название - "Экспо-2020" - решено было не менять.