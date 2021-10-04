В России утвердили концепцию нового электронного лесного реестра

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Утверждена новая концепция электронного государственного лесного реестра (ГЛР), создать который поручил президент РФ Владимир Путин до 2023 года, реестр будет включать 130 млн записей из всех существующих реестров и данных, позволит отображать все действия в отношении каждого лесного участка страны и полноценно заработает через два года, рассказали ТАСС в Рослесинфорге в понедельник.

"Масштабные поправки о том, как должен формироваться и вестись ГЛР, внесены в Лесной кодекс по поручению президента РФ и будут раскрыты в подзаконных нормативных актах. Новая модель полноценно заработает с 2023 года", - приводятся в сообщении слова директора Рослесинфорга Павла Чащина.

Отмечается, что за два года в ГЛР внесут более 130 млн записей из существующих реестров, ведомственных баз данных и "бумажных" документов, будут внесены все виды лесных участков и территорий, "от лесотаксационного выдела до лесничества, включая земли лесного фонда, земли иных категорий, покрытых лесом, с описанием границ, площади, категории земель, информации о типе леса и запасе, а также о том, кто пользуется лесом и в каких целях, включая баланс древесины, хранящейся на лесосеке". В ведомстве также отметили, что в ГЛР "будет отображаться вся последовательность действий, совершаемых в отношении каждого участка леса".

"Комплексный и системный подход к созданию, обработке и хранению информации позволит увеличить вклад лесного комплекса в экономику страны, в том числе за счет реализации лесных климатических проектов, которые в скором времени станут ключевыми в глобальной экологической повестке", - цитирует ведомство замруководителя Рослесхоза Вячеслава Спиренкова.

В ноябре 2020 года Путин поручил до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, которая будет включать ведение государственного лесного реестра в электронной форме. 4 февраля президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений", который установил новый порядок ведения государственного лесного реестра.