Эксперты считают, что объем средств россиян в банках повысится незначительно к концу года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем средств граждан на депозитах и счетах в банках повысится максимум на 2-3% к концу года, несмотря на рост ставок по вкладам, говорится в материале рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

"Несмотря на дальнейший рост ставок по вкладам, по итогам 2021 года объем средств населения в банках повысится в лучшем случае на 2-3%", - отмечается в материале.

По мнению аналитиков, ключевая ставка до конца года вырастет до 7,25% (сейчас 6,75%), а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках - до 6,8-7%. При годовой инфляции выше 7% (как в сентябре) это означает, что реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. "Граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен", - поясняют эксперты.

Вклады могут стать более привлекательными для граждан в случае стабильного торможения инфляции, а также заметного ослабления роста потребительского кредитования (не ранее первого квартала следующего года, по мнению агентства).

С ростом трат населения, потребительское кредитование продолжит увеличиваться до конца года, и очередное ужесточение Центробанком правил выдачи необеспеченных кредитов с 1 октября не замедлит существенно темп роста. В таком случае возрастает вероятность третьего раунда повышения надбавок к коэффициентам риска, причем на этот раз они могут оказаться заметно более чувствительными для банков, считают аналитики. Кроме того, эксперты добавляют, что Банку России может быть предоставлено право прямого количественного ограничения необеспеченного кредитования, сейчас такой законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.