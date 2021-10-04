ОПЕК+ повысил прогноз по росту спроса на нефть на 2022 год

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спрос на нефть в 2022 году увеличится на 4,2 млн б/с, это выше на 0,9 млн б/с предыдущей оценки, следует из доклада техкомитета ОПЕК+, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета, который состоится 4 октября. С копией документа ознакомился ТАСС.

Из него следует, что глобальный спрос на нефть в 2022 году может составить 100,8 млн б/с против 96,7 млн б/с в 2021 году. Оценка повышена на фоне обширной кампании по вакцинации, из данных доклада следует, что на сегодняшний день вакцинировано от коронавируса 33% населения планеты.

При этом предложение нефти все равно будет возрастать, следует из отчета. И если в этом году рынок нефти пребывает в состоянии дефицита, который оценивается в 1,1 млн б/с, то уже в 2022 году ожидается переизбыток предложения в объеме 1,4 млн б/с, говорится в документе. Запасы нефти могут вырасти на 496 млн баррелей, тогда как в 2021 году они сократились на 405 млн баррелей. Уровень запасов будет на 68 млн баррелей выше, чем в среднем за пять лет в 2022 году, тогда как в 2021 году он был на 106 млн баррелей ниже этого значения.

Министры стран ОПЕК+ на плановой видеоконференции в понедельник обсудят, как сильно график увеличения добычи нефти на 400 тыс. б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре 2021 года.

Страны соглашения ОПЕК+ еще с мая восстанавливают добычу нефти, сокращенную в беспрецедентных объемах в прошлом году. План предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.