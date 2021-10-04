Еврогруппа на заседании рассмотрит рост цен на энергию в Европе

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Министры экономики и финансов зоны евро на заседании Еврогруппы в понедельник в Люксембурге рассмотрят экономические последствия роста цен на энергию в Европе. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони по прибытии на заседание Еврогруппы, его заявление транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы будем обсуждать резкий скачок цен на электричество, его последствия и какие меры могут быть приняты, чтобы ответить на этот рост цен", - заявил он.

Джентилони подчеркнул, что Евросоюзу для этого необходима четкая координации действий, как на национальном, так и на европейском уровне. "Еврокомиссия готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ. Я призываю обеспечить защиту наиболее уязвимых европейских семей, но мы также должны добиться, чтобы наши меры по противодействию этому кризису не противоречили пути, который мы выбрали в направлении климатического перехода", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о газовой зависимости ЕС от России, он подчеркнул, что Евросоюз "намерен обсуждать пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки". Джентилони не уточнил, что цены на трубопроводный газ из России по долгосрочным контрактам для европейских потребителей являются самыми низкими на европейском рынке газа.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за $1 тыс., свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.