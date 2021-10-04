Reuters: IATA прогнозирует резкое сокращение убытков авиакомпаний в 2022 году

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует значительное сокращение убытков авиакомпаний в 2022 году, что связано с постепенным выходом отрасли из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его информации, согласно последнему прогнозу IATA, чистые убытки авиакомпаний снизятся до $11,6 млрд в 2022 году. "Мы прошли самую глубокую фазу кризиса", - приводит Рейтер слова генерального директора IATA Уилли Уолша. "Несмотря на то что серьезные проблемы остаются, намечается путь к восстановлению", - добавил он.

Вместе с тем уточняется, что в текущем году потери авиаперевозчиков составят порядка $51,8 млрд. Таким образом, апрельский прогноз убытков на 2021 год был скорректирован в сторону увеличения с $47,7 млрд. Кроме того, подчеркивается, что в 2020 году потери авиакомпаний достигли $137,7 млрд.

В конце июля прошлого года ведущий экономист IATA Брайан Пирс заявил, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этому, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах.