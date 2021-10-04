Инвестор вложит в создание зернового терминала в Подмосковье около 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Юг Подмосковья" планирует вложить порядка 6,7 млрд рублей в строительство перерабатывающего зернового терминала в Серебряных Прудах. Начало реализации проекта запланировано на 2022 год, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Строительство перерабатывающего зернового терминала в Серебряных Прудах планирует предприятие "Юг Подмосковья". Предполагается проект с емкостями для хранения более 300 тыс. тонн зерна, а также производства масла мощностью 25 тонн в сутки. Объем инвестиций составит порядка 6,7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

В материале поясняется, что соглашение о реализации проекта планируется заключить в рамках работы всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2021", которая будет проходить с 5 по 8 октября в выставочном центре парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области.

Отмечается, что начать реализацию проекта планируется в I квартале 2022 года и завершить - в IV квартале 2024 года. Будет создано свыше 100 новых рабочих мест.

"Необходимо отметить, что ежегодно в Московской области перерабатывается более полумиллиона тонн зерна. Переработку зерна осуществляют 8 основных мукомольных предприятий общей мощностью свыше 600 тыс. тонн в год, расположенных на территории 7 городских округов: Луховицкий, Раменский, Подольский, Истра, Пушкино, Серпухов, Богородский", - добавил Воскресенский.