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Париж и Мадрид предложили реформу энергорынка ЕС, включая введение регулируемых тарифов

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Испания и Франция подготовили предложения по реформе энергорынка Евросоюза, включая улучшение регулирования рынка газа и введение регулируемых тарифов на электричество, в ответ на резкий рост цен на газ и электричество в Европе. Об этом заявил по прибытии на заседание Еврогруппы (Совета министров экономики и финансов зоны евро) в понедельник в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступление которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Франция и Испания сделает конкретные предложения по улучшению энергорынка ЕС. Во-первых, нам необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами газа. Во-вторых - обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС, которые должны быть твердо увязаны со стоимостью производства электроэнергии", - заявил министр финансов Франции, который также призвал отделить в Европе ценообразование на электричество от цен на газ.

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