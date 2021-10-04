Еврогруппа не приняла никаких решений о реформе энергорынка ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврогруппа (неформальная структура ЕС, объединяющая министров экономики и финансов стран - членов зоны евро) не приняла никаких решений о возможной реформе энергорынка Евросоюза, на которой настаивают Франция и Испания. Об этом заявил в понедельник в Люксембурге еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на итоговой пресс-конференции, которая транслировалась в режиме реального времени.

"На заседании Еврогруппы сегодня ряд министров выступил в пользу общих закупок энергоресурсов, а также различных мер по совместному контролю запасов энергоресурсов [в ЕС]. Эти меры - непростые решения, нетрадиционные решения, они потребуют серьезного изучения и времени. Поэтому я предложил включить некоторые из этих предложений в доклад Еврокомиссии перед саммитом в середине октября, а другие предложения - в программу работы на декабрь", - сказал он.