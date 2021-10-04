Молдавия планирует обсудить с "Газпромом" долг за газ и инвестиции РФ

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Молдавия планирует обсудить с "Газпромом" погашение долгов за газ, а также вопрос инвестиций газового холдинга в республике, чтобы получить скидку на топливо. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, комментируя в интервью телеканалу PRO TV предложение российской стороне.

"Предлагаем [сохранить] цену как в контракте, который действовал до конца сентября. Это означает максимум $220 за 1 тыс. куб. м в ноябре-декабре и $280 в первом триместре следующего года. Мы готовы продлить контракт на год, до 30 сентября 2022 года, а в этот период обсудить ряд экономических вопросов. <…> Это может быть задолженность за газ и внедрение третьего энергетического пакета", - сказал Спыну.

По его словам, эти вопросы он планирует обсудить на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером на полях Петербургского международного газового форума 5-8 октября. Вице-премьер Молдавии сообщил, что он также обсуждал новый контракт с руководителем "Газпрома" по телефону.

На прошлой неделе контракт на поставку газа в Молдавию был продлен до конца октября, чтобы стороны завершили переговоры. Однако этот месяц республика будет импортировать топливо по рыночной цене. По словам Спыну, она составит около $790 за 1 тыс. куб. м. Вице-премьер заверил, что внутренние тарифы до заключения долгосрочного контракта повышаться не будут.

Молдавия стала членом Энергетического сообщества в 2010 году, обязавшись реформировать энергетический сектор. Тогда это осложнило отношения республики с "Газпромом", поэтому власти страны попросили ЕС об отсрочке внедрения спорных положений, которые касаются реструктуризации российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз". Крупнейшими акционерами "Молдовагаз" являются "Газпром" (50%), правительство Молдавии в лице Департамента по приватизации и управлению госимуществом (35,33%) и администрация непризнанного Приднестровья в лице Комитета по управлению имуществом (13,44%).