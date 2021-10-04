В Финляндии заявили, что сотрудничество в Арктике поможет вести конструктивный диалог с РФ

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Программа российского председательства в Арктическом совете является, возможно, самой амбициозной за все время, при этом сотрудничество по Арктике дает путь для конструктивного взаимодействия с Москвой. Об этом заявил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки, выступая в понедельник в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

"Российская Федерация в настоящий момент председательствует в совете, и вполне вероятно, что это самая загруженная и амбициозная программа за все время. Если бы я принимал участие во всех запланированных ими мероприятиях, я думаю, мне бы на самом деле пришлось переехать в Москву или еще куда-нибудь в Россию: запланировано невероятное количество мероприятий", - отметил он.

"Я продолжаю повторять, что сотрудничество по Арктике дает путь для конструктивного взаимодействия с крупнейшим арктическим государством, Российской Федерацией, несмотря на трудности в других сферах", - добавил Вуоримяки.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.