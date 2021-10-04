{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Финляндии заявили, что сотрудничество в Арктике поможет вести конструктивный диалог с РФ

В Хельсинки полагают, что это самый амбициозный за все время путь для взаимодействия с Москвой, отметил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Программа российского председательства в Арктическом совете является, возможно, самой амбициозной за все время, при этом сотрудничество по Арктике дает путь для конструктивного взаимодействия с Москвой. Об этом заявил посол по делам Арктики и Антарктики МИД Финляндии Петтери Вуоримяки, выступая в понедельник в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

"Российская Федерация в настоящий момент председательствует в совете, и вполне вероятно, что это самая загруженная и амбициозная программа за все время. Если бы я принимал участие во всех запланированных ими мероприятиях, я думаю, мне бы на самом деле пришлось переехать в Москву или еще куда-нибудь в Россию: запланировано невероятное количество мероприятий", - отметил он.

"Я продолжаю повторять, что сотрудничество по Арктике дает путь для конструктивного взаимодействия с крупнейшим арктическим государством, Российской Федерацией, несмотря на трудности в других сферах", - добавил Вуоримяки.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.

Теги
ФинляндияРоссия
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Россия возобновила авиасообщение с Данией, Новой Зеландией
Также расширяется география полетов в Индию и Испанию
Читать полностью