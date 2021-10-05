Индексы Токийской фондовой биржи снизились на фоне роста цен на нефть

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Утренняя сессия торгов на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) отметилась во вторник резким снижением котировок на фоне опасений, что рост цен на нефть может ударить по восстановлению пострадавшей от пандемии нового коронавируса мировой экономики.

Как свидетельствуют данные торгов, к 10:30 по местному времени (04:30 мск) ключевой индекс ТФБ Nikkei обвалился на 3,45%, до отметки в 27 462,71 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний элитной первой секции биржи, снизился на 2,22%, до отметки в 1 920,11 пункта. Местные аналитики опасаются, что рост цен на нефть может замедлить восстановление мировой экономики, пострадавшей от пандемии. В то же время акции японских нефтяных компаний демонстрируют уверенный рост. В частности, акции Japan Petroleum Exploration с открытия торгов выросли на 3,01%, до отметки в 2 182 иен за ценную бумагу.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с. В ноябре Россия по этим договоренностям должна добывать 9,913 млн б/с, столько же - Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Страны соглашения ОПЕК+ с мая восстанавливают добычу нефти, которую в прошлом году сокращали в беспрецедентных объемах. С августа план предусматривает возвращение на рынок 400 тыс. б/с в месяц. Так, в сентябре 2021 года нефтеэкспортеры из ОПЕК+ должны сокращать к базовому уровню только 4,959 млн б/с вместо 9,7 млн б/с в мае прошлого года. Актуальность этого плана министры стран альянса обсуждают в начале каждого месяца.