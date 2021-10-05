Омская область направит 150 млн рублей на поддержку пострадавшего от засухи животноводства

ОМСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Омской области, одного из ведущих агропромышленных регионов Сибири, направят 150 млн рублей на поддержку животноводства, пострадавшего от сильной засухи. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Из-за засушливой погоды урожай кормовых культур второй год подряд меньше запланированного, а цена на фуражное зерно почти достигла стоимости хлебопекарной пшеницы.

"Более 80 млн рублей из областного бюджета будет направлено на закупку кормов и почти 69 млн рублей - на поддержку производства молока. Субсидия даст возможность животноводам купить корма в северных районах, где сформированы их запасы", - сказал Дрофа.

В 2021 году благодаря сухой погоде около 90% собранного урожая зерновых - хлебопекарного качества. "Это отрицательно повлияет на наши животноводческие комплексы, потому что цена фуражного зерна почти догнала цену продовольственной пшеницы. Там разница всего 200-300 рублей - мы такого не помним", - сказал ТАСС директор Омского научного аграрного центра Максим Чекусов.

По словам Дрофы, в целом 2021 год из-за засухи сложился непросто. "И мы видим, насколько сложно будет животноводам, особенно в 2022 году, - отметил министр. - Последствия диспаритета цен скажутся в первую очередь на животноводстве. Именно поэтому мы уже заблаговременно принимаем меры для его поддержки".

Засуха летом 2020 года не позволила омским аграриям собрать запланированный урожай кормовых культур. В 2021 году площадь посевов кормовых культур была увеличена на 25%, но засушливые явления помешали восполнить запасы кормов. Всего в этом году от нехватки влаги пострадали более 600 тыс. га посевов (около 22% общей засеянной площади), 40 тыс. га посевов погибли и были перепаханы. Прямой ущерб от засухи составил 280-300 млн рублей, недополученный урожай, по словам Дрофы, оценивается в миллиарды рублей.