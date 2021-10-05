"Ведомости": "Аэрофлот" недополучил минимум $250 млн роялти в 2020 году

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" недополучил в коронавирусном 2020 году $250 млн роялти (пролетных выплат), которые иностранные перевозчики перечисляют за возможность перелета по транссибирским маршрутам над Россией. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера российского банка, знакомого с финансовым положением авиакомпании.

Источник в группе "Аэрофлот" привел изданию еще большие цифры снижения роялти: более 70% в 2020 году, то есть порядка $350 млн. По его словам, снижение роялти пропорционально снижению международного трафика компании.

Официальный представитель "Аэрофлота" отказался комментировать размер недополученного дохода от роялти.

Издание напоминает, что крупнейшая российская авиакомпания получает роялти с советских времен. Полетные выплаты осуществляются иностранными авиакомпаниями за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно.

Как уточняют "Ведомости", в допандемийные годы доход "Аэрофлота" от роялти оценивался в $500-800 млн в год. При этом, сам "Аэрофлот" традиционно не раскрывает полученные роялти.