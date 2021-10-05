Более 500 спикеров выступят на строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild открылись на площадке выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". На круглых столах и сессиях форума выступят более 500 спикеров. Мероприятия завершатся 7 октября.

"Мы можем констатировать, что сделан серьезный шаг и в плане масштабирования выставки, и в плане включения [в тематику сессий] новых интересных секторов строительного рынка и науки. Предполагается, что в нынешнем форуме будет порядка 120 круглых столов и семинаров и более 500 спикеров, из которых несколько десятков - это иностранные ведущие специалисты", - сказал на официальном открытии выставки член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отметил, что главой региона Евгением Куйвашевым поставлена задача сделать из 100+ TechnoBuild "строительный Иннопром".

В 2021 году темой 100+ TechnoBuild станет "Диалог регионов". По данным организаторов, в нем примут участие около 15 тыс. человек, экспонируются 150 компаний.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области.