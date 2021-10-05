"Ъ": Mars предупредила о снижении поставок батончиков и конфет Bounty

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Американский производитель кондитерских изделий Mars предупредил клиентов об ограничении поставок батончиков и конфет под брендом Bounty. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо российской структуры американской компании Mars.

Из материалов письма следует, что вынужденное ограничение поставок Bounty обусловлено повышенным спросом в начале года и снижением поставок сырья. Компания рассчитывает восстановить запасы продукции бренда к середине октября 2021 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", продажи продукции под брендом Bounty в 2020 году оцениваются почти в 5 млрд рублей. По данным газеты, ограничения поставок могут быть связаны с нехваткой и неурожаем кокосовой стружки и могут продлиться до 2022 года.

В компании Mars отрицают возможность дефицита продукции. Как прокомментировала изданию директор по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизавета Александрова, дефицита продукции под брендом Bounty на полках магазинов не ожидается, ситуация никак не скажется на конечном потребителе.