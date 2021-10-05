Более 450 самозанятых Новосибирской области до конца года обучат методам развития бизнеса

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Более 450 самозанятых обучат стратегии развития бизнеса и механизмам использования мер господдержки в Новосибирской области до конца года, сообщил во вторник журналистам директор АНО "Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области" Михаил Космынин. Всего в области зарегистрировано 65 тыс. самозанятых.

"Мы предоставляем образовательные услуги для самозанятых. В настоящее время получили такие услуги более 150 самозанятых. В настоящее время ведем набор на наши образовательные мероприятия, планируем до конца года обучить более 300 самозанятых по различным направлениям", - сказал он.

По словам Космынина, специалисты проводят деловые игры по стратегии развития бизнеса, семинары о займах и мерах поддержки, бесплатные консультации по правовым, экономическим, трудовым вопросам, а также маркетинговому сопровождению и размещению на электронных площадках. Также принимаются заявки на создание одностраничных сайтов и аккаунтов в Instagram, планируется создать сообщество ремесленников, представителей креативных индустрий для обучения и размещения их на торговых площадках на льготных условиях.

По словам замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадима Васильева, всего в регионе зарегистрировано около 65 тыс. самозанятых, в том числе в сфере перевозок и аренды недвижимости. До конца года планируется выделить этой категории граждан до 10 млн рублей в виде льготных займов.

Заместитель исполнительного директора микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования Новосибирской области" Алексей Иващенко добавил, что с 4 по 15 октября в регионе пройдет декада самозанятых для обучения и поддержки предпринимателей. "На сегодняшний момент в Новосибирской области зарегистрировано 65 тысяч самозанятых, это очень большая цифра, учитывая, что всего субъектов МСП у нас около 140 тысяч. Поэтому мы считаем, что это наиболее перспективная для нас категория", - отметил он.

Режим самозанятых появился в России как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим был доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля 2020 года - во всех. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.