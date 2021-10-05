В Сбере заявили, что ВВП РФ в сентябре снизился на 0,4%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская экономика в сентябре 2021 года в месячном выражении показала снижение на 0,4%, в третьем квартале годовой прирост ВВП РФ предварительно составил 5,1% вместо ожидаемых ранее 5,3%. Такие предварительные данные приводит Центр макроэкономических исследований Сбербанка.

"Согласно проведенной лабораторией "СберИндекс" оперативной оценке данных Росстата за сентябрь, наблюдается замедление экономической активности в сентябре. По предварительной оценке Центра макроэкономических исследований Сбербанка, изменение ВВП составило -0,4% м/м в реальном выражении Показатель может быть скорректирован по мере поступления новых данных. Модель краткосрочного прогнозирования ЦМИ Сбербанка с учетом индикаторов СберИндекса теперь оценивает рост ВВП в III квартале 2021 года на уровне 5,1% г/г (понижение с 5,3% г/г)", - отмечается в материалах "СберИндекса".

По данным "СберИндекса", в сентябре 2021 года расходы домохозяйств на товары и услуги выросли на 15,4% в годовом выражении. Темпы роста остались вблизи августовских уровней (+15,5% в годовом исчислении по данным Росстата). Однако, как отмечают аналитики "СберИндекса", номинальные показатели в значительной степени поддержаны ростом инфляции. "В реальном выражении ВВП снижается второй месяц подряд. В октябре замедление может стать более выраженным. При этом "СберИндекс" не ожидает значимых проблем с потреблением, так как номинальные трудовые доходы россиян продолжают расти двузначными темпами", - отмечается в материалах лаборатории Сбера.