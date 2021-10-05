BelkaCar запустит каршеринг в Краснодаре

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Компания BelkaCar объявила о запуске услуги каршеринга в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания BelkaCar объявляет о запуске услуги каршеринга в Краснодаре, который стал четвертым городом единой зоны аренды, включающей также Анапу, Геленджик и Новороссийск. Теперь пользователи сервиса смогут передвигаться на машинах BelkaCar почти по всему Краснодарскому краю: на восток до Джубги, на запад до Темрюка и на северо-восток до Краснодара включительно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в дальнейшем территория будет расширяться и видоизменяться в зависимости от запросов пользователей.

"Расширение географии присутствия - одно из направлений для развития каршеринга, связанное с общим ростом объема рынка. Особенно востребованным и перспективным это направление стало с ростом интереса населения к внутреннему туризму. Мы работаем в Краснодарском крае уже не первый год и видим устойчивые результаты в Сочи и на всем побережье, поэтому выход в Краснодар, крупнейший город региона, для нас логичный следующий шаг и выгодная инвестиция", - заявила генеральный директор и основатель BelkaCar Лориана Сардар, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что, по оценке компании, в Краснодаре от 580 тыс. потенциальных пользователей каршеринга, то есть при развитии этого рынка в ближайшее время городу потребуются по крайней мере несколько тысяч автомобилей.

О компании

BelkaCar - российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 г. На сегодняшний день в сервисе доступно более 5,5 тыс. автомобилей. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 2,4 млрд рублей. В сервисе зарегистрировано более 1,5 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 31 млн. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Новороссийске, Анапе и Геленджике.