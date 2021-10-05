Кудрин: у бюджета достаточная подушка безопасности, чтобы реагировать на вызовы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский бюджет имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на непредвиденные события и различные вызовы. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

"Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные с пандемией, вызовами времени. Неопределенность очень высокая, в том числе в мировом развитии. Какая-то такая подушка должна быть, кроме ФНБ, который у нас есть", - отметил он.

Кудрин также отметил, что России нужно в течение 10-15 лет начать уходить от использования нефтегазовых доходов как основного источника формирования бюджета. "По мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза. Для России это тоже вызов. Вот у нас осталось 10-15 лет, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы", - отметил он.

Кроме того, Кудрин заявил, что прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% является оптимистичным. "Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября - 5,2%, так что это уже оптимистический сценарий", - сказал он.